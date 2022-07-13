سلطات هونغ كونغ تسجن

2022/07/13 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في هونغ كونغ، الأربعاء، بسجن امرأة مسنة تحولت إلى رمز للاحتجاجات الديموقراطية عقب ادانتها بتهمة التجمهر غير القانوني، وذلك بعد يوم على سجن ناشط آخر مصاب بمرض عضال يبلغ 75 عاما.

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