2022/07/13 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز ما جاء في مقال رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، والذي نشر في مجلة الفورين بوليسي (٢/١) 🔵 حينما يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، فإنه سيصل إلى منطقة تواجه العديد من التحديات، كالإرهاب، والأمن الغذائي، والتغير المناخي.لكن الشرق الأوسط اليوم منطقة تواجه تلك التحديات في ظل مجموعة من […]

ظهرت المقالة الكاظمي يصوب نحو الرئيس الأميركي قبيل انعقاد القمة المرتقبة في السعودية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصوب نحو الرئيس الأميركي قبيل انعقاد القمة المرتقبة في السعودية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصوب نحو الرئيس الأميركي قبيل انعقاد القمة المرتقبة في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).