2022/07/13 | 19:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر أبرز ما جاء في مقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 07/13/2022، والذي...

ظهرت المقالة مقال الكاظمي في فورين بوليسي: حل المشكلات عبر الحلول العراقية أولاً على المسلة.

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