2022/07/13 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: سأمثل عراقاً متعافياً ويقف بثقة أكبر في المسرح الدولي المركز الخبري الوطني.

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