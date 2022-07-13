2022/07/13 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إن بلاده مستمرة في ترسيخ مكانتها باعتبارها "مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعمًا لأمن الطاقة العالمي"، فيما أكد أن شعب الإمارات محور اهتمام الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول خطاب لرئيس الإمارات.. تحليل لأبرز ما ورد فيه وقائمة أولوياته؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول خطاب لرئيس الإمارات.. تحليل لأبرز ما ورد فيه وقائمة أولوياته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).