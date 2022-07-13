2022/07/13 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gPme8XP1a50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: التسريبات الصوتية الخاصة بحديث المالكي عن الصدريين صحيحة ولم تفبرك مطلقاً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: التسريبات الصوتية الخاصة بحديث المالكي عن الصدريين صحيحة ولم تفبرك مطلقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).