2022/07/13 | 19:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة صدرية تستعد لتوزيع الاكفان على المصلين يوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: agO2080cUic
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة صدرية تستعد لتوزيع الاكفان على المصلين يوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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