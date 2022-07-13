2022/07/13 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أضطر المرشحان لقيادة حزب المحافظين جيريمي هانت وناظم الزهاوي إلى الخروج من سباق خلافة رئيس الوزراء والحزب المستقيل بوريس جونسون، بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى من التصويت بالضربة القاضية.وحسب “الجارديان” البريطانية، سيواجه المرشحون الستة المتبقون اقتراعا آخر يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد في وقت مبكر من يوم الاثنين […]

ظهرت المقالة بريطانيا..



الزهاوي وهانت يخرجان من سباق خلافة جونسون لزعامة المحافظين أولاً على ايرث نيوز.

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