2022/07/13 | 19:45 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسناء و أكرم عاشقان يتزوجان وهما في السبعين من عمرهما داخل دار لكبار السن في نينوى | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسناء و أكرم عاشقان يتزوجان وهما في السبعين من عمرهما داخل دار لكبار السن في نينوى | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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