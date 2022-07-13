الرئيس الأميركي يتعهد بعد وصوله الى إسرائيل بالعمل على تعزيز دمجها في الشرق الأوسط

2022/07/13 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن بعد وصوله الى إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 13 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب جاك غيز القدس (أ ف ب) – تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل الأربعاء في أول جولة له إلى الشرق الأوسط، […]

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