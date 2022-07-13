شرطة كربلاء تنفذ عمليات استباقية استعداداً لاستقبال الحجاج

2022/07/13 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن تنفذ عمليات استباقية استعداداً لإستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين براً.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمديرية شرطة محافظة كربلاء والمنشآت نفذت مديرية شؤون الأفواج فوج طوارئ كربلاء الثالث عملية إستباقية في المناطق التي تقع ضمن قاطع مسؤوليتهم في المحور الشمالي مابين كربلاء وبابل".

وبينت أن "هذه العملية تشمل نصب سيطرات مؤقتة لتفتيش العجلات والأشخاص وتدقيق هوياتهم ومطابقة الاوراق الثبوتية للعجلات".

وأوضحت أن "ذلك وادل البحث عن المطلوبين وتفتيش المناطق الزراعية والهياكل المتروكة والمعامل المتواجد في مناطق متعددة شمال المحافظة وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون واستعدادا لأستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين برا بعد إكمال مناسك الحج".

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