دولة القانون: التسريب الصوتي عمل تقني ممنهج من خارج الحدود

2022/07/13 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم ائتلاف دولة القانون , الأربعاء , اطراف خارجية وسفارات اجنبية تسعى لخلق فتنة داخلية وراء تسويق التسريب الصوتي> وقال المتحدث باسم الائتلاف وائل الركابي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اطراف خارجية تسعى لخلف فتنة مابين جمهور دولة القانون وجمهور التيار الصدري من خلال التسريب الصوتي ” […]

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