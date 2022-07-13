"شبهات فساد".. (بغداد اليوم) تكشف عن اجتماعات وصفقات تخص القطاع الزراعي

2022/07/13 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن قيام مجموعة من "السماسرة" بالاجتماع مع شخصيات وتجار من اجل منحهم فرص استثمارية ومقاولات في القطاع الزراعي مقابل اموال طائلة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "المجموعة فتحت أبواب القطاع الزراعي للصفقات من اجل شراء المعدات والاستثمار وغيرها من الملفات". واضاف ان "الملف لا يخضع لاي تحقيق وهو بحاجة الى تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين من السماسرة".وأشار الى ان "ما يجري يعتبر مهزلة في تاريخ القطاع الزراعي واخلاقيات المهنة حيث لم يسلم اي قطاع من ايدي تلك الثلة الفاسدة".

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