منتخب الطائرة للشباب يخسر أمام نظيره الإيراني

2022/07/13 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر منتخب شباب العراق بكرة الطائرة أمام نظيره الإيراني في المباراة التي أقيمت على القاعة الخاصة بالمنتخبات الايرانية.وخسر منتخبنا تجريباً بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو الاتي:25-21 و 25-17 و 25 23.وجاءت المباراة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية.ويعد هذا المعسكر […]

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