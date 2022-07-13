التضخم الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما

2022/07/13 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة إلى 9,1 في المئة في يونيو، ما يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت مزيد من الضغوط مع تراجع التأييد الشعبي له من جراء الارتفاع المستمر للأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأربعاء، زيادة حادة وأسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار البنزين.

والزيادة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 9,1 بالمئة على مقياس سنوي وصولا إلى يونيو، هي الأسرع وتيرة منذ نوفمبر 1981، وفق بيانات وزارة العمل.

وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11,2 في المئة في يونيو، و59,9 في المئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وبالإجمال شهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة سنوية في التاريخ منذ أبريل 1980.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أرقام التضخم المعلنة بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه اعتبر أنها لا تعكس التطورات الأخيرة.

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