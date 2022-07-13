2022/07/13 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الموارد المائية، 07/13/2022، حدوث تسرب نفطي يهدد بتلوث الأراضي وقطع مياه الشرب...

ظهرت المقالة تسريب نفطي يتسبب بقطع مياه الشرب عن قضاء داقوق أولاً على المسلة.

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