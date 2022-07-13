لسبب واحد.. ’الإطار التنسيقي’ يؤجل اجتماع تسمية رئيس الوزراء المقبل

2022/07/13 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، عن تأجيل اجتماعه، الذي كان مقرر عقده، مساء اليوم الأربعاء، لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، ان “اجتماع الاطار التنسيقي لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل، الذي كان مقرر عقده، اليوم، تأجل الى موعد غير محدد، بسبب انشغال بعض […]

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’الإطار التنسيقي’ يؤجل اجتماع تسمية رئيس الوزراء المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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