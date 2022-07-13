2022/07/13 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ufPN63B7lIw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سأمثل عراقا متعافيا وواثقا من نفسه.. الكاظمي يتحدث عن مشاركته في قمة جدة في نشرة الـ8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سأمثل عراقا متعافيا وواثقا من نفسه.. الكاظمي يتحدث عن مشاركته في قمة جدة في نشرة الـ8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).