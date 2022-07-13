2022/07/13 | 20:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علقت الخارجية الإيرانية، 07/13/2022، على التصريحات حول توريد مسيرات لروسيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة...

ظهرت المقالة ايران: امريكا تحاول خلق أزمات جديدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: امريكا تحاول خلق أزمات جديدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: امريكا تحاول خلق أزمات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).