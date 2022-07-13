"احترامي لكم يفوق كلّ شيء".. ستيرلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة عاطفية

2022/07/13 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع اللاعب رحيم ستيرلينغ، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، برسالة عاطفية، وسط توقعات برحيله لنادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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