الديمقراطي يتوقع موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/07/13 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى أن سيناريو 2018 لن يتكرر.

وقال النائب عن كتلة الحزب ماجد شنكالي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوارات مع الاتحاد الوطني ستتكثف حتى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "سيناريو 2018 لن يتكرر اذا لم نضمن فوز مرشحنا".

وأضاف، أن "منصب رئيس الجمهورية استحقاق الديمقراطي كونه الكتلة الكردية الكبرى"، مشيرا الى أن "الحزب سيكون له موقف اذا لم نصل لاتفاق بشأن منصب رئاسة الجمهورية".

وتوقع شنكالي "عقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية بين 20 ونهاية شهر تموز الحالي".

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