الخزعلي: مشاركة الكاظمي بمؤتمر التطبيع ستكون شكلية

2022/07/13 | 20:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الأربعاء , مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بمؤتمر الرياض سيء الصيت محاولة يائسة لجر العراق الى معسكر المطبعين.وقال الخزعلي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “دول الخليج وإسرائيل وامريكا يحاولون باي صورة جر العراق الى معسكر التطبيع مع إسرائيل , الا ان محاولاتهم […]

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