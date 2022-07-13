بايدن يزور المنطقة ويشارك في قمة خليجية بمشاركة العراق

2022/07/13 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قد يفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم زيارة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، أو...

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