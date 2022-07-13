الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج يشارك بكلمة في منتدى الخليج بلندن

2022/07/13 | 20:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز الخليج للأبحاث اليوم 12 يوليو 2022 منتدى الخليج للسياسات (Policy Forum) في لندن لمناقشة مجموعة من قضايا السياسات المتعلقة بمنطقة الخليج، سياسياً وامنياً وفي مجال الاقتصاد والطاقة والبيئة و شارك معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام … Readmore

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