في فلسفة التاريخ النقدية - قاسم المحبشي

2022/07/13 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي إذا كانت فلسفات التاريخ التأملية التقليدية، الهيجلية والماركسية والحيوية النيتشوية قد هدفت لا إلى تفسير التاريخ بل إلى تسويغ تصور ضيق أحادي الجانب لمعنى التاريخ ورفعه إلى مصاف المطلق بغرض السيطرة على دفة قيادة التاريخ وتوجيه حركته الكلية صوب تحقيق الغايات الإيديولوجية القومية أو الطبقية أو العنصرية، فإن هناك فلسفات تاريخ أخرى شهدها القرن العشرون لم تتحول إلى عقائد إيديولوجية وحركات سياسية مثلما تح ......





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