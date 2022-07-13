2022/07/13 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن
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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان ٧ - هزيود، الشاعر النبي أما هيزيود "Ἡσίοδος - Hēsíodos"، أي الذي يصدر الصوت، فقد كان شاعرًا يونانيًا قديمًا، أول الشعراء الذين تركوا أثرا مدونا، يُعتقد عمومًا أنه عاش بين 750 و 650 قبل الميلاد، في نفس الفترة تقريبًا التي عاش فيها الشاعر هوميروس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيود، الشاعر النبي - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان ٧ - هزيود، الشاعر النبي أما هيزيود "Ἡσίοδος - Hēsíodos"، أي الذي يصدر الصوت، فقد كان شاعرًا يونانيًا قديمًا، أول الشعراء الذين تركوا أثرا مدونا، يُعتقد عمومًا أنه عاش بين 750 و 650 قبل الميلاد، في نفس الفترة تقريبًا التي عاش فيها الشاعر هوميروس.
ويُنظر إليه عمومًا على أنه أول شاعر له دواوين م ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيود، الشاعر النبي - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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