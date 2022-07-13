2022/07/13 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان ٧ - هزيود، الشاعر النبي أما هيزيود "Ἡσίοδος - Hēsíodos"، أي الذي يصدر الصوت، فقد كان شاعرًا يونانيًا قديمًا، أول الشعراء الذين تركوا أثرا مدونا، يُعتقد عمومًا أنه عاش بين 750 و 650 قبل الميلاد، في نفس الفترة تقريبًا التي عاش فيها الشاعر هوميروس.



ويُنظر إليه عمومًا على أنه أول شاعر له دواوين م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيود، الشاعر النبي - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزيود، الشاعر النبي - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).