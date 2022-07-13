اي الخيارات تختار للتعامل مع تيار الاسلام السياسي؟! - سعيد علام

2022/07/13 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام 1-ان نلقي به في البحر، او في افران الغاز، لان اعتقالهم الى الابد مكلف، بالاضافة الى ان اتباعهم الذين يقدروا بالملايين سيسببوا قلاقل، والاهم ان افكارهم لن تموت بموتهم.2-ان تشهد مصر حرب اهلية بين التيار المدني + الشرطة + الجيش، وبين تيار الاسلام السياسي واتباعهم، (النسخة العنيفة، والتطور الطبيغي لـ30/6)، مع العلم ان البلدان مثل الافراد، اذا ما قسمت لا يمكن لها ان تعود موحدة ابداً.3-ا ......





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