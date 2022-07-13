2022/07/13 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بانقاذ 3 اطفال أشقاء من الغرق في نهر دجلة فيما غرق شقيقهم الرابع.

ظهرت المقالة دجلة يبتلع طفلًا وإنقاذ أشقائه الثلاثة من الغرق في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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