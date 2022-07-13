2022/07/13 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، توجيها إلى كوادرها بشأن أنبوب النفط المتضرر في كركوك، محذرة من تسمم مياه الشرب.

وقال إعلام الموارد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الموارد المائية تهيب بملاكات وزارة النفط للأسراع بتصليح أنبوب النفط المتضرر وتنظيف البقعة النفطية المتسربة في قناة ري كركوك، علمآ أن أستمرار وزارة الموارد المائية بضخ المياه داخل القناة سيؤدي الى تسمم الأهالي وتلوث الأراضي الزراعية"، مبينا ان "توقف ضخ المياه ينذر بخطر أكبر يتمثل بقطع المياه عن محطات الأسالة وبالتالي قطع مياه الشرب عن أهالي قضاء داقوق".

وأضاف أن "ملاكات وزارة الموارد المائية ممثلة بهيأتي التشغيل والصيانة وبجهدها الألي مستمرة بتنظيف الموقع من القصب والأدغال لتسهيل العمل أمام ملاكات وزارة النفط بالكشف عن أماكن أنتشار البقعة النفطية ومنع توسعها حفاظا على المواطنين و أراضيهم الزراعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذرت من تسمم الأهالي.. الموارد تصدر توجيها إلى كوادرها بشأن أنبوب النفط المتضرر في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذرت من تسمم الأهالي.. الموارد تصدر توجيها إلى كوادرها بشأن أنبوب النفط المتضرر في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).