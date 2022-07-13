الديمقراطي الكردستاني: انتخاب رئاسة الجمهورية بين 20 ونهاية الشهر الحالي

2022/07/13 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء 07/13/2022، موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشار...

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