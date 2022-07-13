نصر الله: صمود المقاومة ولبنان وجه ضربة قاسية لمشروع الشرق الأوسط الجديد

2022/07/13 | 21:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 🔴 السيد نصر الله: من...

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