تحرك رسمي فوري بعد مقتل صيدلي مصري بالرصاص في السعودية.. وتقرير يكشف التفاصيل

2022/07/13 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات المصرية، الأربعاء، إنها تثق بـ"الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية" بعد حادثة مقتل صيدلي مصري على يد مواطنة سعودية.

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