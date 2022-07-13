إيران: توقيف أعضاء

2022/07/13 | 21:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأمن في إيران، الأربعاء، توقيف 10 أشخاص شمال غربي البلاد كانوا يشكلون "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيمات "انفصالية" كردية متمركزة شمالي العراق.

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