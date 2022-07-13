نصر الله يحدد أسباب مجيء “بايدن” الى منطقة الشرق الاوسط

2022/07/13 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الاربعاء، ان ما جاء ببايدن إلى المنطقة أمران أحدهما إقناع دول الخليج بتصدير النفط والغاز والذي يتقدم موضوع “إسرائيل”.وقال نصر […]

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