الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية 

2022/07/13 | 21:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت الخارجية الإسلامية الإيرانية ، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشددة على أنها لا تربط اقتصادها بهذه المفاوضات.إيران تكشف آخر تطورات المفاوضات النووية وترد على فرنسا والولايات المتحدةإيران: نعتبر ترسانة إسرائيل النووية تهديدا للمنطقة وسنرد بصورة قاطعة وجدية على أي خطوة ضدنا وقال المتحدث باسم […]

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