الديمقراطي الكردستاني: حدث غير متوقع قد يغيّر الأوضاع رأساً على عقب

2022/07/13 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني اليوم الأربعاء، عن أوضاع العراق المستقبلية، فيما أشار إلى وجود “حدث غير متوقع قد يغيّر الاوضاع رأساً على عقب”.وقال ريكاني في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “كثير ما يسأل الاصدقاء أين تتجه الأمور..فأقول حال العراق كحال دكان على طريق صحرواي قد يتعطل باص وتباع […]

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