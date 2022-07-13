الكهرباء: أسعار مشروع الجباية الإلكترونية لن تؤثر على دخل المواطن

2022/07/13 | 21:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع الجباية الإلكترونية بعد عطلة العيد، مبينة أن المشروع يتضمن تقديم خدمة الطاقة للمناطق الزراعية والعشوائية ولن تؤثر أسعاره على دخل المواطن.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انجازات الوزارة باتت الان على الارض"، مبينا، "شرعنا بمشاريع الجباية الالكترونية، حيث لو قدرت كل الجباية في عموم العراق عن قيمة الطاقة المجهزة تصل الى 4 تريليونات دينار".وأضاف، أن "الجباية الالكترونية تستلزم نصب العدادات الذكية وتنظيم الخدمة الى المناطق وتأهيل شبكات التوزيع للعشوائيات"، مشيرا الى أن هيئة الرأي في الوزارة قررت معاملة المشتركين غير النظاميين بصفة مستهلكين وايصال الكهرباء لهم".وتابع أن "مشروع الجباية الالكترونية قدم الى مجلس الوزراء لغرض مناقشته وننتظر بعد العيد مناقشته والمضي به"، لافتا الى أن "هذا المشروع يتضمن تقديم خدمة الطاقة للمناطق الزراعية والعشوائية".وذكر أن "هناك بعض الخطوات ستسبق هذا المشروع"، لافتا الى أن "اسعار الطاقة ضمن هذا المشروع لن تختلف عن الاسعار الحالية، ولن تؤثر على دخل المواطن".

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