10 أطعمة غنية بالمياه اللازمة للجسم

2022/07/13 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى الجفاف، والذى يمكن أن يسبب التعب والصداع ومشاكل الجلد وتشنجات العضلات وانخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف لفترات طويلة إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الأعضاء، ولذلك يوصى الخبراء بشرب عدة أكواب من الماء يوميًا لتلبية احتياجاتك من الماء، […]

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