حدد مواصفات رئيس الحكومة.. الاطار: إعلان البشرى خلال الـ 48 ساعة القادمة

2022/07/13 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح النائب احمد الموسوي، الاربعاء، عزم الاطار التنسيقي اعلان مرشحه لرئاسة الوزراء خلال يومين.

وقال الموسوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "بوادر الانفراج تلوح بالافق وخلال اليومين المقبلين سيعلن الاطار التنسيقي المرشح لرئاسة الوزراء".

واضاف الموسي، ان "شروط رئيس الوزراء القادم ستكون نزاهته وذو كفاءة وخبرة سياسية ومن رجال الخط الثاني"، مؤكدا أن "هذا ما اتفقت عليه قوى الاطار وماتؤيده المرجعية والقوى الوطنية".

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