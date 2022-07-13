رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

2022/07/13 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أصبح اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، أول صفقة يبرمها نادي تشيلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينغ إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

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