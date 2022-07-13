أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض كورونا

2022/07/13 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكل الجيد مهم للتعافي من فيروس

كورونا، ويجب عليك تضمين الكثير من

الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي

وتحقيق التوازن بينها بحيث تحصل على

جميع البروتينات والكربوهيدرات

والفيتامينات والمعادن اللازمة

للتعاف

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