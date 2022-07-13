توصيات من ’وزير الصدر’ بخصوص صلاة الجمعة الموحدة

2022/07/13 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى ننصح مصلي صلاة الجمعة الموحدة بجلب: (سجادة صلاة) و (تربة) و ( ماء) و (كفن للرجال فقط) و (غطاء رأس او منشفة) للوقاية من الحر و(كمامة احتياط) ولمن شاء: (علم العراق) او (صورة شهداء ال الصدر الكرام) وزير القائد صالح محمد العراقي

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