الى المتباكين على النظام الملكي في العراق أسرد لهم هذه الواقعة التاريخية - فاضل عباس البدراوي

2022/07/13 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي عام ١٩٢٨ وجه فيصل بن الحسين، الذي استورده الانكليز من الحجاز ونصبوه ملكا على العراق، كان يتلقى اوامره من المندوب السامي ادرس كوكس وتقوم صانعة الملوك مسز بيل برعايته وتعليمه بروتكولات واتكيتات الملوكية.



اقول قام فيصل بتوجيه دعوة لعضو مجلس اللوردات البريطاني الزعيم الصهيوني ألفريد موند، وهذا اللورد كان احد مؤسسي الحركة الصهيونية حيث حضر المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في مدينة با ......





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