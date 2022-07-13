2022/07/13 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سارقتين في أحدى مدن الألعاب.

ظهرت المقالة شرطة بغداد تقبض على سارقتين في أحدى مدن الألعاب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تقبض على سارقتين في أحدى مدن الألعاب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تقبض على سارقتين في أحدى مدن الألعاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).