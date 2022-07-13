الجيل الجديد: رئيس حكومة الإقليم يشترط النزاهة لاتفاق مع بغداد ويتجاهل فساد حكومته

2022/07/13 | 22:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب عن الجيل الجديد سرو عبد الواحد الاربعاء 07/13/2022 … المسلة – متابعة...

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