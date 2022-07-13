2022/07/13 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد اللاعب البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بأحد أساطير الريدز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هو أسطورة ليفربول".. البرازيلي فابينيو يثني على صلاح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هو أسطورة ليفربول".. البرازيلي فابينيو يثني على صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).