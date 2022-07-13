2022/07/13 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GGyamEo-6Gk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجاشع التميمي: الصلاة الموحدة "خطوة أولى" لفعاليات شعبية يقودها التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجاشع التميمي: الصلاة الموحدة "خطوة أولى" لفعاليات شعبية يقودها التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).