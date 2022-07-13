فوائد مفيدة للقرفة

2022/07/13 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا تيخوميروفا، عن أن للقرفة فوائد عديدة، فهي تقلل من شيخوخة الخلايا وتحمي الجسم من تكون الجلطات.

وقالت في تصريح صحفي، إن "القرفة هي لحاء شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى الفصيلة الغارية، وتستخدم القرفة منذ زمن بعيد في صناعة العطور والمعجنات، وتكمن فائدة القرفة الرئيسة في احتوائها على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات".

وأضافت، أن "القرفة تعزز تركيب أكسيد النتريك في الأنسجة، لذلك تحمي أنسجة الجسم من أكسدة الجذور الحرة، وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر القرفة إيجابيا في الأوعية الدموية، وتحسن سيولة الدم، وتحمي من نشوء الجلطات، وتقلل من شيخوخة جميع الخلايا".

وتابعت أن "هذه الخصائص تعمل عندما تكون القرفة ضمن النظام الغذائي، وعند استخدامها بصورة صحيحة نحصل منها على فوائد، ولكن عند تناول فطائر بالقرفة بكميات كبيرة بغض النظر عن كمية القرفة فيها، فسوف نحصل على زيادة في الوزن".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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