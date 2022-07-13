انخفاض حاد للأسهم الامريكية بعد بيانات التضخم

2022/07/13 | 22:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض حاد، اليوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بشدة لاحتواء التضخم.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 237.70 نقطة أو 0.77% إلى 30743.63 نقطة.وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.13 […]

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