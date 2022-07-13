وزير الصدر ينشر توصيات الصلاة الموحدة:

2022/07/13 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي، الاربعاء، عن التعليمات النهائية الخاصة بصلاة الجمعة الموحدة. وقال صال في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان ننصح مصلي الجمعة الموحدة بجلب سجادة الصلاة والتربة وكفن للرجال فقط وغطاء رأس ومنشفة للوقاية من الحر ". واكمل الوزير نصائحه اننني " انصح بمن شاء بجلب علم العراق او صورة شهداء ال صدر الكرام".

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